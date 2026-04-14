Der Brand in Stall im Mölltal hat das Leben eines 27-jährigen Hausbesitzers aus Tirol abrupt verändert. Der junge Mann, der in der Nacht auf Sonntag durch das Feuer aus dem Schlaf gerissen wurde, blieb zwar unverletzt – die Ereignisse haben ihn jedoch sichtlich mitgenommen. Allein ist er in dieser Situation nicht. „Er ist derzeit in einem Gasthaus untergebracht. Es haben ihm gleich mehrere einen Schlafplatz angeboten”, berichtet Einsatzleiter Tobias Oberdorfer, Kommandant der Feuerwehr Stall.

In der Gemeinde sei die Hilfsbereitschaft groß: „Bei uns wird zusammengeholfen. Es ist egal, woher jemand kommt – wenn so etwas passiert, ist man füreinander da.” Auch in der Brandnacht selbst sei der Mann nicht allein gewesen. „Unsere Kameraden haben sich sofort um ihn gekümmert, ihn versorgt und ihm die Möglichkeit gegeben, sich aufzuwärmen“, schildert Oberdorfer.

Haus vorerst unbewohnbar

Der 27-Jährige lebt erst seit rund einem Jahr in Stall, nachdem er das Haus gekauft hatte. Dennoch sei er im Ort längst kein Unbekannter mehr. „Gerade jetzt zeigt sich, wie gut er aufgenommen worden ist”, sagt Oberdorfer. Der Brand hat vor allem den Dachstuhl sowie Teile des Obergeschosses schwer beschädigt, auch im Inneren entstand durch Rauch und Hitze erheblicher Schaden.

Sein Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Wie lange das so bleiben wird, ist derzeit unklar. „Das Gebäude hat erheblichen Schaden genommen. Es wird sicher länger dauern, bis man sagen kann, wie es weitergeht”, so der Einsatzleiter. Ein Teil des Schadens ist auch durch das Löschwasser entstanden. Zunächst müssen Sachverständiger und Brandermittler die Lage einschätzen sowie die genaue Ursache klären.

Rückhalt aus der Nachbarschaft

Einige persönliche Gegenstände konnten aus dem Haus gerettet werden, dennoch steht der 27-Jährige vor einer schwierigen Zeit. „So ein Ereignis ist ein großer Schock. Wenn man sich etwas aufbaut und dann von einem Moment auf den anderen alles verliert, trifft einen das hart“, sagt der Kommandant. Umso wichtiger sei jetzt der Rückhalt: „Er bekommt viel Unterstützung – von Nachbarn, von Kollegen und aus der ganzen Gemeinde.“

In der Nacht auf Sonntag standen rund hundert Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lainach, Rangersdorf, Stall, Tresdorf und Flattach im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. „Der Hof ist sehr eng und verwinkelt gebaut“, schildert Oberdorfer. Dennoch gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude zu verhindern. „Direkt daneben verläuft ein Bach, dadurch war die Löschwasserversorgung gesichert.“