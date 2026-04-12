Glück im Unglück hatte Samstagabend ein 27 Jahre alter Mann aus Tirol. In seinem erst kürzlich erworbenen Einfamilienhaus im Bezirk Spittal/Drau brach in den Abendstunden ein Feuer aus. Zuvor hatte der Tiroler den Holzofen eingeheizt und sich schlafengelegt. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu dem Brand und in der Folge zu starker Rauchentwicklung. Der 27-Jährige wurde zum Glück wach. Er alarmierte die Feuerwehr.

Im Einsatz standen die FF Lainach, Rangersdorf, Stall, Tresdorf und Flattach. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser bzw. Wirtschaftsgebäude verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie hoch der Schaden ist, konnte laut Polizei noch nicht beziffert werden.