Das verlängerte Wochenende lockt viele Österreicher über Kärnten und die Steiermark in Richtung Süden. Am Donnerstagvormittag ist dort allerdings Geduld gefragt, es staut sich am Weg sowohl nach Italien als auch nach Slowenien.

Unfall in Italien sorgt für Stau

Ursprünglich war es ein Unfall auf der Autobahn im Kanaltal, der für erste Probleme gesorgt hat. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens staut es sich am Vormittag nun ab der Mautstation bei Uggovizza kilometerweit zurück – die Kolonne reichte gegen 8.30 Uhr bereits bis über die Grenze nach Thörl-Maglern. Gegen 9 Uhr betrug der Zeitverlust auf dieser Strecke bereits über eineinhalb Stunden. Viele weichen daher auf die Bundesstraße aus, dort staut es sich schon bei Hermagor, es gibt Kolonnenverkehr bis nach Italien. Dort staut es sich infolge schon vor der Ortseinfahrt Tarvis bei Coccau. Der Zeitverlust beträgt hier auch schon rund eine Stunde.

Über eine Stunde Zeitverlust müssen auch jene Reisenden in Kauf nehmen, die den Weg über Slowenien wählen: Auf der Autobahn von Kärnten nach Slowenien dauert es vor dem Karawankentunnel wegen einer Baustelle knapp eine halbe Stunde länger.

Kurz vor Ljubljana gibt es ebenfalls wegen einer Baustelle rund eine Dreiviertelstunde Zeitverlust. Mit längeren Wartezeiten muss auch am Grenzübergang Spielfeld und jenem auf der B67 gerechnet werden.