Am Wochenende steht die Klagenfurter Ostbucht ganz im Zeichen der Musik. Die Starnacht-Bühne wird seit ein paar Jahren auch gleich – wenn sie denn schon mal steht – für andere Musikevents verwendet. Auch heuer finden neben der „eigentlichen“ Starnacht am 12. und 13. Juli vier weitere Konzerte am Rande des Wörthersees statt.

Den Anfang machen die Sänger und Musiker von Matakustix mit ihrer „etwas anderen Heimat-Show“ am Freitag, dem 5. Juli. Am Samstag gibt es ein „Hello again“ mit Howard Carpendale und am Sonntag will der steirische Export-Schlager Andreas Gabalier mit viel Hulapalu die Bühne zum Beben bringen. Doch wie gelangt man an den Konzerttagen am besten in die Klagenfurter Ostbucht?

Mit dem Bus: Ihre Eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag auch als Fahrschein bei den Linien der Stadtwerke Klagenfurt – und zwar drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung bis Betriebsende auf Basis des aktuellen Fahrplanes. Mit den Linien 10 und 20 kommen Sie direkt bis zum Strandbad Klagenfurt, von dort sind es drei Gehminuten zur Arena.

Mit der Bahn: Vom Hauptbahnhof Klagenfurt kommen Sie mit den Linien der Stadtwerke direkt zum Strandbad Klagenfurt. Mit den Linien 80 oder 81 zum Heiligengeistplatz, umsteigen auf die Linie 10 oder 20 direkt zum Strandbad Klagenfurt. Mit der S-Bahn: Zwischen Lienz in Osttirol, Spittal/Drau, Villach, Klagenfurt, St. Veit/Glan und Friesach fährt die Linie S1. Von der Station Klagenfurt West sind es rund zehn Gehminuten zum Veranstaltungsgelände. Die genauen Abfahrtszeiten der S-Bahn finden Sie hier.

Mit dem Auto: Aufgrund der beschränkten Parkplatzmöglichkeiten wird eine öffentliche Anreise empfohlen. Geht es allerdings nicht anders, sollte man unbedingt früh genug ankommen. Parkplätze gibt es direkt auf dem Strandbad- oder Europapark-Parkplatz sowie bei Minimundus.

Auch im nahen Lakesidepark gibt es Parkplätze, diese sind allerdings nur die ersten 90 Minuten gratis, danach zahlt man 1,50 Euro pro Stunde. Achtung: Das moderne Parksystem funktioniert ohne Schranken und ohne Tickets. Das Kennzeichen wird bei der Einfahrt registriert und der Parkvorgang beginnt. Will man das Gelände verlassen, kann man die Parkgebühr am Automaten bei der Ausfahrt bezahlen oder den offenen Betrag innerhalb von 48 Stunden nach der Ausfahrt begleichen.