Am Freitag und Samstag wird die Kärntner Schlagersängerin Charlien das erste Mal auf der Starnachtbühne stehen, für Semino Rossi wir es das 17. Mal sein. Das ungleiche Duo wird das Liebes-Duett des Abends liefern: „The Music of my Heart“ (Musik meines Herzens).

Im Vorfeld drehten die Duett-Partner auch gleich das Musikvideo zu der Single im Schloss Loretto, unweit vom Starnachtgelände. Dort besuchte sie Marco Ventre und das Kamera-Team der ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“. Rossi und Charlien plauderten gleich ein wenig aus dem Nähkästchen, wie es zu dem gemeinsamen Song gekommen war.

„Schaut gut aus, obwohl sie verheiratet ist“

„Ich habe viele Duette gemacht und habe eine Partnerin mit toller Stimme gesucht. Mein Management hat mir ein Video geschickt“, erzählt der Argentinier, der sich auch als „Österreicher im Herzen“ sieht. Daraufhin wirft er mit Komplimenten um sich: „Sie hat mich total überzeugt, singt sehr gut und schaut auch extrem gut aus – obwohl sie schon verheiratet ist und zwei Kinder hat“, scherzt er. Zudem freue er sich, dass sie eine Österreicherin sei und „zugesagt hat, obwohl ich 62 Jahre alt und unser Altersunterschied groß ist“.

Charlien freut sich ebenfalls sehr über die Zusammenarbeit. „Es wird bestimmt magisch werden. Ich habe Semino letztes Jahr live auf der Bühne gesehen und mit gedacht: Unglaublich, der singt so wunderbar, ich würde gerne mit ihm zusammen etwas machen.“