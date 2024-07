Man kann aus der Not eine Tugend machen oder – wie Martin Ramusch – eine Erfolgsgeschichte: Weil der TV-Sender RTL im Jahr 2000 die Übertragung einer in Pörtschach geplanten Box-WM abgesagt hatte, die Bühne und Disco-Ikone Gloria Gaynor dafür aber bereits gebucht waren, erfand der Veranstalter für den ORF kurzerhand die „Starnacht am Wörthersee“. Mittlerweile längst in Klagenfurt vor Anker gegangen, findet sie heuer zum 25. Mal statt. Ohne Gloria Gaynor, die passenderweise 1978 mit dem Hit „I Will Survive“ („Ich werde überleben“) berühmt geworden ist.