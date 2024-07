Die „Starnacht am Wörthersee“ lässt am Freitag und Samstag wieder die Wörthersee-Ostbucht beben. Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier, der Sonntagabend seine Fans mit einem spektakulären Konzert begeisterte, bleibt noch ein paar Tage in Kärnten, um auch bei der 25. „STARnacht am Wörthersee“ mit dabei zu sein. Damit ist das Line-up für die Jubiläumsausgabe der Starnacht komplett.

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es auch von den „Fantastischen Vier“: Die deutschen Rap-Legenden werden am Sonntag in der Klagenfurter Ostbucht exakt um 19 Uhr starten, um rechtzeitig zum Ankick des Fußball-EM-Finales fertig zu sein. Die Fußball-Fans unter den Fanta4-Besuchern können so ganz entspannt das Musikspektakel genießen und sind dann rechtzeitig bei einem der zahlreichen Public Viewings.

Gratis-Bus-Ticket

Am Wochenende gilt die Eintrittskarte für die „Starnacht am Wörthersee“ und jene für das „Fanta4“-Konzert als Gratis-Busticket für die KMG-Busse. Zeitraum: drei Stunden vor der Veranstaltung bis Betriebsende laut Fahrplan. Einfach die Eintrittskarte vom jeweiligen Konzerttag vorzeigen und losfahren.

Für Kurzentschlossene gibt’s noch Tickets bei oeticket und die Abendkasse hat an den Veranstaltungstagen ab 16 Uhr geöffnet.