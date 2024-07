Ein lustiges „Hello Again“ wird als Begrüßung akzeptiert, aber: „Man sagt nicht Howie! Nie!“. Echte Fans wissen, dass Howard Carpendale nur von seinem Enkel Mads so genannt werden will. Recht hat er. Mit 78 Lebensjahren, davon 58 im Schlagergeschäft, hat man sich Respekt verdient – und eine jubelnde Starnacht-Arena in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt.