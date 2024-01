Wenn das Social Media Profil eines Unbekannten plötzlich die volle Aufmerksamkeit erregt und sich daraus eine Liebesgeschichte entspinnt, dann befindet man sich mitten in der neuen Single „#Liebe (Hashtag Liebe)“ der Kärntner Schlagersängerin Charlien. In dem Lied singt die 28-Jährige über eine Frau, die sich durch die Fotos und Beiträge eines unbekannten Manns klickt und dabei immer tiefer in dessen Welt eintaucht. Was mit ein paar ersten Nachrichten langsam beginnt, gipfelt schließlich in einem Post mit einem unscheinbaren „#Liebe“. Und schon schlägt das Herz – ebenso wie die Rhythmen des Lieds, das durch eine Mischung aus Pop, Dance und Schlager sofort ins Ohr geht. Verantwortlich für die Produktion zeichnet, wie schon bei Charliens Single „Millionen Optionen“, das Gespann Hubert Molander und Diane Weigmann, die 2023 unter anderem für Semino Rossi einen Hit landen konnten. TV-Premiere feiert „#Liebe“ am 20. Januar beim „Wenn die Musi spielt“-Winter Open Air auf ORF2 und im MDR. Bereits seit Donnerstagabend kann das Online-Liebeslied auf allen bekannten Streaming-Plattformen angehört werden, auf YouTube gibt’s das Musikvideo dazu.