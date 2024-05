„Es war mein großes Ziel, dass ich einmal dorthin komme.“ Die Vorfreude ist Charlien eindeutig anzuhören. In einem Monat, von 21. bis 23. Juni, findet das beliebte Donauinselfest in Wien statt und die Kärntner Schlagersängerin steht ebenfalls auf einer der Bühnen. Am Sonntag, dem 23. 6., gehört die „Wiener Städtische Versicherung Schlager Insel“ eine Stunde lang der 29-Jährigen.

Genau genug Zeit für die Kärntnerin, alle ihre Hits zum Besten zu geben. Mit im Gepäck hat die Mutter zweier Kinder auch ihre neue Single „Tornado“. Der Song handelt von einer Liebe, die einem wortwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Plötzlich dreht sich alles nur noch um eine Person und man gerät in einen Sog voller Euphorie, der sich immer weiter bis zu einem sinnbildlichen Tornado aufbaut. Doch dieser Wirbelsturm zeichnet sich nicht durch seine zerstörerische Kraft, sondern durch Sicherheit und dem völligen Loslösen von Raum und Zeit aus. „Fühlst du auch, was ich fühl’ – im sichersten Ort tief im Tornado“ heißt es als Anspielung auf das Auge eines tropischen Wirbelsturms, an dem es wolkenfrei und fast windstill ist.

© Charlien

Veröffentlicht wird das Lied am 31. Mai, Bühnenpremiere durfte er schon feiern, denn Charlien gab ihn bei ihrem letzten Auftritt am Freitag zum Besten. „Er ist sehr gut angekommen“, freut sie sich. Und am 30. Juni wird der „Tornado“ durch den ZDF-Fernsehgarten fegen, bei der TV-Premiere des Songs.

In nächster Zeit soll außerdem ein Duett erscheinen. Mit wem genau, darf die Kärntner Schlagersängerin allerdings noch nicht verraten. „Es sind noch einige Dinge geplant für die nächste Zeit.“