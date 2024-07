Entspannt in Jeans über dem Badeanzug und mit Sonnenbrille am Tag auf dem Boot, im aufregenden Glitzer-Zweiteiler in Schwarz und Silber am Abend auf der Bühne. „Was für ein tolles Wochenende bei der Starnacht am Wörthersee in Klagenfurt!🦋💗“, schreibt die deutsche Schlagersängerin Michelle auf ihrer Instagram-Seite. Darauf folgt eine Nachricht gezielt für alle ihre Fans aus Österreich. „Mich erreichen viele Nachrichten bezüglich meiner Abschiedstour in Österreich. Keine Sorge – wir haben euch nicht vergessen! Tour-Termine für Österreich werden bald bekannt gegeben.“

Die 52-Jährige wirkt entspannt bei ihrem Auftritt und auf dem Video, das sie am Wörthersee zeigt. Geht es nach Starnacht-Moderator Hans Sigl, würden wir die Blondine bald gemeinsam mit ihrem Verlobten bei der gemeinsamen Hochzeit wieder in Kärnten begrüßen dürfen. „Die Hochzeitsvorbereitungen laufen. Grundsätzlich ist der Wörthersee ja keine schlechte Örtlichkeit, um zu heiraten“, empfiehlt Sigl der Sängerin. Erst im Juni hat Michelle ihre Verlobung mit Sänger Eric Philippi bekannt gegeben.

Dies hat nicht allen gefallen, denn Michelles Verlobter ist erst 27 Jahre alt, der Altersunterschied von 25 Jahren schmeckt nicht jedem. Mit Hasskommentaren wie „Ekelhaft“, „Sieht aus wie eine Omi im Rollstuhl“ oder „Grauenvolle Stimme. Der Sohnemann mit dabei“, hat das Paar Tag für Tag zu kämpfen.

Die Verlobten wehren sich mit Humor, als sie einen gemeinsamen, freizügigen Instagram-Beitrag posten. Darauf zu sehen sind beide in der Küche von hinten, bekleidet nur mit knappen Unterhosen. Parallel dazu werden einige der Hasskommentare eingeblendet. „Ein herzliches Beileid an alle Menschen, die denken, sie müssten Andere auf übelste Art und Weise beleidigen, um sich besser zu fühlen! Erinnert euch an Liebe!“, schreibt Michelle dazu und macht sich mit dem Hashtag „#gegenhassimNetz“ gegen Cybermobbing stark.