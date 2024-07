Man könne sie „mitten in der Nacht wecken, mir sagen, dass ich gleich vor 10.000 Menschen moderieren müsse – und das würde mich nicht nervös machen“, erklärt Barbara Schöneberger ihr Verhältnis zu Lampenfieber. Zum zehnten Mal hat sie am Wochenende durch die „Starnacht vom Wörthersee“ geführt, „aber dieses Jubiläum war mir gar nicht bewusst. Es sind ja eher die Männer, die auf solche Zahlen stehen und das gerne feiern, ich mache einfach weiter. Man sollte sich nie selbst zu ernst nehmen“, strahlt die in Berlin lebende Bayerin.