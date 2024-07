Das war die Jubiläumsshow der „Starnacht am Wörthersee“

Am Samstagabend ging in Klagenfurt die 25. Ausgabe der „Starnacht am Wörthersee“ über die Bühne. Neben Show-Veteranen wie Semino Rossi, Andreas Gabalier oder DJ Ötzi bekam das begeisterte Publikum im TV und vor Ort auch einige Premieren zu sehen.