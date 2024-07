Hitzeschlacht vor der Show: Starnacht-Promis hinter den Kulissen

Ein Medienrummel wie noch nie begleitet die heurige Jubiläumsausgabe der „Starnacht am Wörthersee“. Am Samstag stellten sich die Künstlerinnen und Künstler der TV-Show in der (noch leeren) Arena den Fragen von mehr als 70 Journalisten.