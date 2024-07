Fast schwarze Rauchschwaden stiegen am Dienstagnachmittag in Velden gen Himmel, sie waren kilometerweit zu sehen. Wer in der Nähe war, sah auch ihren Ursprung: Auf dem Wörthersee stand ein Motorboot in Flammen. „Ein Boot hat im Bereich des Schlosshotels Velden gebrannt“, bestätigt auch die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ). Inzwischen dürfte der Brand aber schon gelöscht sein, denn wie die LAWZ sagt, „rücken die Feuerwehren aber schon wieder ein“.

Genauere Umstände, warum das Boot zu brennen begonnen hat, sind aktuell noch nicht bekannt.