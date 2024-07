Die Breite ihres Wagens hatte wohl eine Lenkerin in Kärnten unterschätzt. Oder jene des Fußgängerwegs überschätzt. Am Dienstag blieb die Lenkerin mit ihrem Auto in einem Weg in Töschling (Gemeinde Techelsberg) stecken, nachdem sie bereits rund 300 Meter zurückgelegt hatte.

Zuerst versuchten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Töschling den Pkw mittels Muskelkraft zurückzuschieben, blieben dabei allerdings erfolglos. „Mithilfe eines Landwirts und dessen Traktor mit Seilwinde konnte der Pkw schließlich bis zum Beginn des Weges gezogen werden“, berichtete die Feuerwehr. Das Seil musste hierfür verlängert werden. Danach wurde das Fahrzeug dem ARBÖ als Abschleppunternehmen übergeben.

Die Feuerwehr konnte schließlich noch ausgelaufenes Betriebsmittel auffangen und binden. Die Lenkerin blieb unverletzt.