Am Montag gegen 16.45 Uhr war ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit Arbeiten an einer Baustelle an der A2 Südautobahn in Richtung Wien beschäftigt. Er wollte gerade einen vier Meter langen Holzpfosten als Übergang für Pkw bei einer Asphaltstufe platzieren. Zur selben Zeit fuhr sein 20-Jähriger - ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg - mit einer Baumaschine Rückwärst in Richtung seines Kollegen.

Als der 46-Jährige den Holzpfosten ablegen wollte, stolperte er und fiel in Richtung der Baumaschine, was der 20-Jährige nicht bemerkte. Der Fuß des 46-Jährigen wurde zwischen Baggerreifen und Holzpfosten eingeklemmt. Der Arbeiter musste nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg gebracht werden.