Sommer am Wörthersee – dazu können einem so manche Adjektive einfallen, „unfallreich“ sollte im besten Fall aber nicht dazu gehören. Für Christian Lerchbaumer, er wohnt direkt dort an der Süduferstraße L96, ist dies jedoch Realität. Mehrmals pro Woche krache es hier, Lösung sei laut ihm bisher noch keine in Sicht.