E-Bike-Besitzer aufgepasst! Rund um den Klopeiner See sind offenbar Diebe unterwegs, die es auf hochpreisige E-Bikes abgesehen haben. Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13 Uhr das E-Bike einer 62-jährigen Frau aus der Steiermark (Bezirk Deutschlandsberg) von einem Wiesenparkplatz eines Hotels in St. Kanzian gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss am Radträger versperrt, das von den Tätern aufgebrochen wurde. Dem Opfer entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Vermutlich haben die selben Täter gleich wieder zugeschlagen, denn zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr wurden zwei E-Bikes eines 54-jährigen Mannes aus Oberösterreich entwendet. Er hatte seinen Pkw am Parkplatz eines Strandbades am Klopeiner See abgestellt, diesmal wurde das Autoradträgerschloss aufgebrochen. Dem 54-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.