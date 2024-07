Die vergangenen Tage waren für die Einsatzkräfte abermals sehr kräftezehrend. Am Donnerstag- und am Freitag fegten jeweils schwere Unwetter über die Steiermark hinweg. Besonders rund um den Teigitschgraben im Bezirk Voitsberg sind die Helfer am Rande der Erschöpfung. Daher kommt nun aus Kärnten weitere Unterstützung des Bundesheeres in die Steiermark. In den Morgenstunden des Sonntags begannen zu den bisher eingesetzten 33 steirischen Pionieren weitere 55 Katastrophenhilfe-Spezialisten den Assistenzeinsatz zur Katastrophenhilfe in der Steiermark. Diese Verstärkungskräfte stellt das Villacher Pionierbataillon 1. Damit helfen derzeit 88 Pioniere – auch mit schwerem Gerät – im Teigitschgraben beim Lösen von Verklausungen.