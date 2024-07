In der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr lenkte eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihren Pkw auf der Edlinger Straße in Spittal an der Drau. „Die Frau gab an, dass sie sich im Pkw kurz nach unten bückte, um etwas aufzuheben. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug, wodurch sich ihr Pkw überschlug und am Dach landete“, teilt die Polizei mit.

Beim Unfall wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt, konnte sich aber noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde sie ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen.

Neben der Polizei und der Rettung stand die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau im Einsatz und reinigte die Unfallstelle.