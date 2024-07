Eine seit Freitag vermisste Frau (78) aus Neulandskron wurde am Sonntag in einem Wald in Oberwollanig bei Villach aufgefunden. Der Ehemann der an Demenz leidenden Kärntnerin hatte am Freitag eine Vermisstenanzeige aufgegeben, weil er seine Frau nicht im gemeinsamen Haus in Neulandskron vorgefunden hatte. In der Folge wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet; Polizei, Feuerwehr und eine Hundestaffel mit Drohnen waren daran beteiligt.