Montag gegen 15 Uhr fuhr ein 65-jähriger Deutscher mit seinem E-Bike in Villach in eine Kreuzung ein, um dort nach rechts abzubiegen. Er verringerte an der Kreuzung seine Geschwindigkeit und kam bereits fast zum Stillstand. Als zur selben Zeit ein 35-jähriger Villacher mit seinem Pkw den Rechtsvorrang missachtete und vermutlich ohne zu schauen geradeaus über die Kreuzung fuhr.

Der Pkw touchierte mit der Stoßstange das Vorderrad des E-Bikes und erfasste den 65-jährigen Lenker. Der Mann wurde mit seinem Fahrrad entlang des Pkw geschleudert und blieb am Asphalt verletzt liegen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht.

Ein mit dem 35-jährigen Villacher durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft und dem Polizeikommissariat Villach angezeigt.