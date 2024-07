Über neun Millionen Nächtigungen verzeichnete das gesamte Bundesland in der vergangenen Sommersaison. Zu den Top-Gemeinden zählt auch Maria Wörth, die mit dem Wörthersee klarerweise einen großen Pluspunkt vor der Haustüre liegen hat. Doch auch aktive Urlauber werden in der See-Gemeinde fündig und suchen die Wanderwege im Umkreis auf. Wege, die trotz laufender Hochsaison zum Teil noch immer nicht in Schuss gebracht worden sind.