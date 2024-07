Im Rahmen der Großübung „Schutzschild 24“ brachen vorerst unbekannte Täter in einen Bundesheer-Lkw ein und stahlen unter anderem zwei Sturmgewehre daraus. Nach langwierigen und intensiven Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Althofen den Diebstahl eines der Gewehre nun klären.

Am Mittwoch wurde ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zu mehreren Sachverhalten befragt. Dabei gestand der 35-Jährige, dass er am 16. Juni in Althofen in einen Lkw des österreichischen Bundesheeres eingebrochen war und daraus ein Sturmgewehr 77 gestohlen hatte. An seiner Wohnadresse konnte die Waffe auch mit mehreren Magazinen sowie eine Überwurfjacke vorgefunden und sichergestellt werden.

Das zweite Sturmgewehr, die Signalpistole und das Kampfmesser – die Gegenstände sind ebenfalls aus dem Lkw gestohlen worden – konnten nicht vorgefunden werden. Der 35-Jährige bestreitet auch, sie mitgenommen zu haben. Diesbezüglich werden noch weiter Erhebungen geführt. Der Kärntner wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.