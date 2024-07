„Die Wetterlage ist am Mittwoch in Klagenfurt wirklich unsicher“, erklärt Martin Templin, Meteorologe der UBIMET. „Einige Modelle zeigen an, dass die Unwetter Klagenfurt nur streifen, andere sehen sie direkt in der Landeshauptstadt.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewittern kommt, schätzt er für die Zeit rund um das Rammstein-Konzert mit etwa 40 bis 50 Prozent ein. „Doch wenn etwas kommt, dann kann es in Klagenfurt durchaus markant ausfallen. Mit Starkregen und Sturmböen ist zu rechnen, auch kleinerer Hagel kann dabei sein“, so Templin.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liege sogar bei bis zu 70 Prozent. Schadenfreude dürfe es bei den Fans, die Sitzplätze unter dem Dach des Wörtherseestadions ergattert haben, aber keine geben: „Es könnte bereits grob ab 18 Uhr starten, manche Modelle sehen Niederschlag bis 22 oder gar 23 Uhr.“ Mit einer nassen An- und Abreise müssten also, sollte der Regen wirklich kommen, alle rechnen.

Gewitterneigung in Kärnten und Osttirol bleibt

Generell ist die Gewitterwahrscheinlichkeit in Kärnten und Osttirol am Mittwoch hoch: „Das beginnt in den Nachmittagsstunden mit dem Zentrum in Osttirol und Oberkärnten und bewegt sich dann in Richtung Osten. Eine Verschiebung des Schwerpunkts nach Mittel- und in weiterer Folge nach Unterkärnten ist wahrscheinlich.“

Die zumindest in Mittel- und Unterkärnten weiter bestehende Hitze und die trotzdem noch hohen Temperaturen in Oberkärnten und Osttirol sorgen auch in den kommenden Tagen der Woche für erhöhte Gewitterwahrscheinlichkeit: „Die Neigung bleibt uns erhalten, der Fokus liegt aber eher auf Oberkärnten. In Unterkärnten dürfte es nur vereinzelt zu schwereren Gewittern kommen.“ Am Samstag verlagert sich der Schwerpunkt auch in Richtung der Beckenlagen. Erst am Montag sei mit einer Beruhigung zu rechnen.

Dabei sind extreme Auswirkungen nicht auszuschließen, so der Meteorologe: „Mitunter kann es Starkregen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter geben, einzelne Muren und Überschwemmungen sind in betroffenen Gebieten also denkbar.“