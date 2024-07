Die Rammstein-Konzerte am Mittwoch (17. Juli) und Donnerstag (18. Juli) locken jeweils 35.000 Fans in die 28 Black Arena (Wörthersee Stadion) in Klagenfurt. „An beiden Konzerttagen gilt das große Verkehrskonzept mit Auffangparkplätzen bei Minimundus oder der Autobahn sowie Shuttle-Service“, sagt Daniel Greiner vom Sportpark Klagenfurt. Einlass ist an beiden Tagen um 17 Uhr!