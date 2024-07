Es ist Mode geworden, dass Musik-Stars mehrmals hintereinander in einer Stadt spielen. So macht es Taylor Swift in Wien, Adele in München und Rammstein machen es wieder in Klagenfurt: Mittwoch (17. Juli) und Donnerstag (18. Juli) werden jeweils 35.000 Menschen in der 28 Black Arena (Wörthersee-Stadion) erwartet.