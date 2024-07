Rund 133.000 Kärntnerinnen und Kärntner gelten als Single. Und auch wenn einige von ihnen zufrieden und glücklich sind, sehnen sich Tausende Alleinstehende nach Liebe.

Dating-Apps wie Tinder und Co. sind eine Möglichkeit, allerdings hört man hier auch immer wieder, sie seien Fluch und Segen gleichzeitig und für viele "nicht so wirklich das Wahre". Manche hoffen wiederum, dass es sie am Abend in einem Lokal oder einfach zufällig im Supermarkt "erwischt". Bei vielen steigt inzwischen jedoch der Frust ...

Und für eben jene einsamen Herzen wollen wir Liebesgott Amor ein wenig unter die Flügel greifen. Daher suchen wir Singles auf der Suche nach der Liebe. Egal, aus welchem Teil Kärntens oder Osttirols Sie stammen, egal welches Alters Sie sind und egal, ob Sie einen Mann oder eine Frau suchen: Melden Sie sich bei uns!

Schicken Sie uns eine E-Mail unter single@kleinezeitung.at mit:

Ihrem Namen und Wohnort

Ihrer Kontaktnummer (wird nicht veröffentlicht)

ein paar Informationen über sich und über den Menschen, den Sie suchen

und einem oder mehreren Fotos.

Mit ein bisschen Glück stellen wir Sie demnächst in einem Artikel vor – und vielleicht meldet sich dann der oder die Richtige!