Opiate, Morphine und THC, also Cannabis, hat ein 19-jähriger Villacher am Mittwoch eingenommen, bevor er sich in ein nicht zum Verkehr zugelassenes Auto setzte und durch eine Fußgängerzone in Villach fuhr. Da der Polizeistreife bekannt war, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung steht, versuchten sie den Wagen anzuhalten.

Doch der 19-Jährige flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem missachtete er eine rote Ampel, raste über einen Kundenparkplatz eines Supermarktes und überquerte Kreuzungen, ohne die Stoppschilder zu beachten. Durch seine rücksichtslose Fahrt gefährdete er Fußgänger und andere Fahrzeuglenker.

In einer Einbahnstraße konnte er aufgrund eines Baustellenfahrzeugs, das die Fahrbahn blockierte, nicht mehr weiterfahren und wurde kurzfristig festgenommen. Er wird auf freiem Fuß wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und der Verwaltungsübertretungen angezeigt.