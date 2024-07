Das Familienunternehmen Sylle in Klagenfurt gibt es seit mittlerweile 25 Jahren. Und dennoch war es für Markus Sylle nicht immer ganz klar in die Fußstapfen seines Vaters Walter als Elektro- und Gebäudetechniker sowie Heizungstechniker zu treten. Zunächst schlug der Klagenfurter einen ganz anderen Ausbildungsweg ein, um nach zwei Jahren doch seinem Vater nachzueifern und eine Lehre als Elektro- und Gebäudetechniker bei Elektro Jerabek in Angriff zu nehmen. Diese schloss der heute 22-Jährige vor zwei Jahren mit dem Werksmeister ab und kehrte in den Familienbetrieb zurück. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, weiß der junge Unternehmer heute.

Mit Anfang des Jahres stieß Sylle zur Jungen Wirtschaft Klagenfurt der Wirtschaftskammer Kärnten dazu, seit wenigen Wochen bekleidet er zudem die Funktion des Bezirksvorsitzenden und hat sich hohe Ziele gesetzt: „Mir ist es ein wichtiges Anliegen ein besseres Umfeld für Jungunternehmer zu schaffen sowie bessere Konditionen für Förderungen und Weiterbildungen zu erzielen.“ Vor allem die ständig wachsende Bürokratie für jene, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, ist Markus Sylle ein Dorn im Auge. Ein weiteres Ziel Sylles ist es, ein frisches Bild des Handwerks zu präsentieren und die vielfältigen Möglichkeiten sowie die Wichtigkeit dieser Branche hervorzuheben. Dazu will er auch in Schulen gehen. „Durch meine Erfahrung und Leidenschaft für Technik strebe ich danach, positive Impulse für die Zukunft des Handwerks zu setzen“, so der junge Firmenchef und JW-Funktionär.