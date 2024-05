Julia Lorenz und Victoria Botzenhart kennen sich seit ihrer Kindheit. Neben ihrer jahrelangen Freundschaft verbindet die beiden Klagenfurterinnen ihre Liebe zum wichtigsten Accessoire einer jeden modebewussten Frau – zur Handtasche. Diesen Faible machten die beiden 24-Jährigen zum Beruf und investierten ihre gesamten Ersparnisse in ihren Label „Five Forty. Mittlerweile haben sich die Freundinnen in der Branche einen Namen gemacht und bereits die dritte Kollektion auf den Markt gebracht. „Im Herbst kommt unsere nächste Kollektion auf den Markt“, erklärt Julia Lorenz – sie studiert Wirtschaftsrecht in Wien, während die beste Freundin in Florenz ihrem Jus-Studium nachgeht.

Die Handtaschen werden in kleinen Manufakturen in Italien hergestellt © Five Forty/Kotzmuth

Botzenhart ist im Unternehmen auch die Kreative, Lorenz für die Zahlen zuständig. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. „Für uns steht die Qualität unserer Produkte im Vordergrund“, so Lorenz. Deshalb kommt der Auswahl der Materialien eine besondere Aufmerksamkeit zu. „Wir wollen wissen, woher das Leder kommt“, bezieht sich Lorenz auf die Nachhaltigkeit der trendigen Bags. Das Duo arbeitet zudem mit kleinen Manufakturen zusammen, wie beispielsweise einem kleinen Familienunternehmen in der Nähe von Padua. Dort werden die Taschen nach den Wünschen und Designs von Hand gefertigt.

Aktuell arbeiten die Jungunternehmerinnen am Aufbau eines eigenen Stores. Denn die Taschen gibt es derzeit nur im eigenen Online-Shop, in ausgewählten „Kastner & Öhler“-Filialen (wie beispielsweise in Villach) und im Traditionsbetrieb Grüner in Klagenfurt.

Im Sommer kehren Julia Lorenz und Victoria Botzenhart wieder an den Wörthersee zurück, aber nicht nur, um Urlaub zu machen. „Ab 1. Juli organisieren wir in Velden einen kleinen Pop-up-Store“, so Lorenz. Hierfür wurde den geschäftstüchtigen Frauen ein 45 Quadratmeter großer Seminarraum (mit Blick auf den belebten Europaplatz) im Hotel Post Wrann zur Verfügung gestellt. Neben den „Five Forty“-Taschen werden auch Schuhe, Dirndl und Kosmetika junger österreichischer Marken angeboten. „Wir wollen damit zeigen, was Österreich kann!“ Der Pop-up-Store wird (voraussichtlich) täglich von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet sein. Botzenhart und Lorenz werden abwechselnd persönlich vor Ort sein.