Noch ist es ruhig. 20.000 Schnecken warten in gut belüfteten Kisten, aus denen sie nicht „ausbrechen“ können. Der Erdkeller mit seinen konstanten fünf Grad bietet optimale Bedingungen für das Winterquartier der Schnecken. Die Tiere bekommen in dieser Zeit nichts zu fressen, gehen in eine Winterstarre, in der sie im Normalfall ohne Probleme sechs Monate bis zum Frühjahr überleben können. Jetzt ist es an der Zeit, die Schnecken aus ihrem Winterschlaf zu holen – oder wie man so schön sagt, es ist Zeit, die Schnecken zu wecken. „Heuer sind wir so spät dran, wie noch nie“, erzählt Christoph Salanda, Kärntens einziger Schneckenzüchter. Der Experte spricht dabei das Wetter an.