Zugegeben, sie wirken etwas steif und bieten ihren Fans nicht gerade viele Posen für Selfies an, dafür kann man seinen liebsten Stars so nah kommen wie sonst fast nie. Und manchen sogar so nah wie nie mehr wieder, denn nicht alle der Sänger weilen noch unter den Lebenden.

Die Rede ist natürlich von lebensechten Nachbildungen der echten Stars in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett im Wiener Prater. Kürzlich eröffnete dort der brandneue Schlagerstar-Festival-Bereich mit fast echter Starnacht-Bühne. Die Kulisse wurde in enger Abstimmung mit ip|media gebaut und an die erfolgreiche TV-Show am Wörthersee, Neusiedler See und in der Wachau abgelehnt. So sind die Wachsfiguren des Moderatoren-Duos Barbara Schöneberger und Hans Sigl ebenso vertreten wie die Schweizerin Beatrice Egli, die ein selbst gespendetes Kleid von Irene Luft trägt.

Andreas Gabalier hat das Bein lässig auf seiner Harmonika abgestellt, gleich neben dem Foodtruck kann man dem VolksRock‘n‘Roller ein Bussi aufdrücken. Udo Jürgens sitzt am Klavier. Mit Peter Alexander, Christina Stürmer und Hansi Hinterseer kann man gemeinsam hinter dem Mikro posieren.

„Wir sind stolz darauf, die Größten der Schlagerwelt präsentieren zu können. Uns war es sehr wichtig, das Starnacht-Feeling der Sendung einzufangen und in unsere Kulisse einzubauen“, sagt Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds Wien. Das neu eröffnete Schlagerstar-Festival ist bis Ende Oktober zu sehen.