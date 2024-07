Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon oder kurz gesagt: Die fantastischen Vier. Noch kürzer: Fanta4. Die Hip-Hop-Gruppe aus Stuttgart rappten sich am Sonntag in die Herzen der Kärntner. Der Abend bildete den Abschluss des heurigen Konzertreigens auf der „Starnacht“-Bühne in der Klagenfurter Ostbucht. Die Stuttgarter waren für viele eine mutige Wahl, folgten sie doch Andreas Gabalier, Howard Carpendale und den Schlager- und Pop-Künstlerinnen und Künstlern der „Starnacht am Wörthersee“, die Freitag und Samstag über die Bühne gegangen war.