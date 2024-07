Der weltberühmte katalanische Architekt (und Planer der Sagrada Famiglia) Gaudì musste einst sein Leben lassen, weil er in Barcelona von der Tramway überfahren wurde. War das eine Massentrauer und peinliche Betretenheit damals! Der Tramwayfahrer musste vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden und eine Psychotherapie machen! Mir wäre letzte Woche um ein Haar dasselbe passiert, als ich ebenso friedlich wie vorschriftsmäßig am Rand der Villacher Straße Richtung Jergitschsteg radelte - genau dort, wo seit Tagen das arme zerquetschte Eichhörnchen auf der Straße klebt – als ein wildgewordener Busfahrer mit seinem klobigen STW-Bus 5 (in Worten: fünf!!) cm (in Worten: Zentimeter!!! Ich schwöre!!!) vorbeidonnerte und mir den Weg abschnitt.