Gespenstische Stille macht sich in den leeren, grauen Gängen des Mozartheims breit. Die Ferienzeit ist angebrochen, die Studierenden in ihre Herkunftsorten zurückgekehrt. Einzig das Summen der sporadisch in Bewegung gesetzten Aufzüge beweist, dass eine Handvoll der 150 Bewohner hier wohnt. Eigentlich hätten zu diesem Zeitpunkt alle Zimmer geräumt werden müssen. Die große Verwandlung des in die Jahre gekommenen Mozartheims in „Das Mozart“ in Waidmannsdorf verzögert sich aber.