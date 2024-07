Zehntausende Euro verlor ein Klagenfurter (39) bei einem Anlagenbetrug. Im Mai 2024 wurde er via Messenger Dienst von einer derzeit unbekannten Person kontaktiert, die sich „Lisa Schmidt“ nannte und Screenshots von erfolgreichen Investitionen und Trades ihrerseits versandte. Nachdem der Kontakt über mehrere Tage aufrecht gehalten wurde, konnte die unbekannte Person den 39-jährigen Mann zur Installation einer App und in weiterer Folge zur Investition in Kryptowährung überreden.

Konto gesperrt

Nachdem der Klagenfurter mehrere Zehntausend Euro investierte und nach ein paar Tagen seinen Gewinn ausbezahlt haben wollte, hätte er zuerst eine zusätzliche Gebühr überweisen sollen. Nachdem er dies nicht getan hatte, wurde sein Konto gesperrt und er hatte keinen Zugriff mehr darauf. Er erstattete daraufhin die Anzeige. Weitere Erhebungen werden vom Operativen Kriminaldienst Klagenfurt übernommen.