Drama in den Oberkärntner Bergen: Am Sonntag wollte ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in den Morgenstunden vom Gößkarspeichersee eine Wanderung auf den Gipfel Winterleiten im Bereich Gießener Hütte (Gemeinde Malta) durchführen. Er bewanderte den Winterleitengrat weiter in Richtung Zigmontspitze und kam vermutlich bei einem nachfolgenden Gipfel aus derzeit unbekannter Ursache ins Rutschen bzw. Stolpern, wodurch er in weiterer Folge ca. 150 Meter in die Ostflanke des Winterleitengrates stürzte - er verletzte sich dabei tödlich.

Angehörige meldeten Mann vermisst

Nachdem er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht nachhause zurückgekehrt war, wurde seitens der Angehörigen die Anzeige erstattet. In den späten Nachmittagsstunden wurde daher am Sonntag eine Suchaktion gestartet, die gegen Mitternacht ergebnislos abgebrochen werden musste. An dieser Suchaktion waren die Bergrettung Malta-Liesertal mit zehn Kameraden, die Alpinpolizei Spittal/Drau sowie zwei Polizeihubschrauber beteiligt.

Am Montag leblos gefunden

Die Suche wurde am Montag gegen 8 Uhr wiederaufgenommen und knapp eine Stunde später konnte der Mann schließlich im Bereich des Osthangs des Winterleitengrates tödlich verunglückt aufgefunden und geborgen werden. Im Einsatz standen die Bergrettung Malta-Liesertal, die Bergrettung Spittal/Drau, vier Suchhunde der Bergrettungsstaffel Kärnten, die Alpinpolizei Spittal/Drau, der Polizeihubschrauber aus Salzburg sowie der Notarzthubschrauber RK1.