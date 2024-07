Szenen aus einem Kriminalfilm: Derzeit unbekannte Täter stiegen in der Zeit zwischen Samstag um 16 Uhr und Montag um 7.45 Uhr in ein Firmengebäude im Bezirk St. Veit an der Glan ein, indem sie gewaltsam eine Fenstervergitterung aufzwängten und danach das Fenster aufhebelten.

Tresor mit Winkelschleifer aufgetrennt

Im Inneren der Firma gingen sie in eine angeschlossene Lagerhalle, nahmen einen dort befindlichen Winkelschleifer und begaben sich in einen Lagerraum - dort befand sich im Mauerwerk verankert ein Tresor. Dieser wurde aus dem Mauerwerk gehebelt und mit dem Winkelschleifer aufgetrennt. Aus dem Tresor entnahmen die unbekannten Täter mehrere tausend Euro. Anschließend verließen sie das Gebäude wieder. Der Firma entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.