Unbestimmten Grades verletzt wurde ein Jugendlicher (15) aus Villach, der am Montagabend in der Draustadt ohne Helm mit seinem Scooter unterwegs war. Der 15-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr am Gehsteig neben der B84 stadtauswärts, als ein Pkw-Lenker (54) aus Villach von einem Parkplatz in die B84 stadteinwärts einbiegen wollte.

Ohne Führerschein unterwegs

Es kam zur Kollision mit dem Scooter-Fahrer, der über die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde. Der 15-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins LKH Villach gebracht. Der Pkw-Lenker wird angezeigt - unter andere wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung. Ein Alkovortest verlief negativ.