Seit wenigen Monaten arbeitet Marlene Waschnig in ihrer Wahlarztordination am Hauptplatz 16 in Ferlach. Die bereits bestehenden Räumlichkeiten wurden ihr von Kollegin Birgit Hauptmann zur Verfügung gestellt, die beiden Gynäkologinnen bilden nun eine Praxisgemeinschaft.

Nach ihrem Studium in Graz arbeitete Marlene Waschnig als Fachärztin im Klinikum Klagenfurt. Doch schnell merkte die zweifache Mutter, dass ihr die individuelle und langfristige Begleitung ihrer Patientinnen wichtiger war als der oftmals hektische Klinikalltag. „Ich schätze dabei vor allem den sozialen Austausch und das Vertrauen, das mir von meinen Patientinnen entgegengebracht wird“, erzählt die 41-Jährige. Privat ist die Medizinerin ein absoluter Familienmensch – am liebsten bereist Waschnig mit ihrer Familie die Welt. „Das gemeinsame Reisen und das Entdecken neuer Orte sind für mich der perfekte Ausgleich zum Berufsleben“, sagt die Gynäkologin und Mutter von zwei Kindern.

„Mir ist es wichtig, dass sich auch jüngere Patientinnen verstanden und ernst genommen fühlen, ganz ohne Druck und Angst“, sagt Waschnig © Kk/privat

Spezielle Sprechstunde für junge Patientinnen

In der Praxis bietet Waschnig ein großes Angebot der Frauenheilkunde an. Besonders wichtig ist der Medizinerin die ganzheitliche Perspektive. Neben Vorsorgeuntersuchungen und Beratungsgesprächen bietet sie in ihrer Praxis auch eine eigene „Mädchensprechstunde“ speziell für junge Patientinnen an. „Mir ist es wichtig, dass sich auch jüngere Patientinnen verstanden und ernst genommen fühlen, ganz ohne Druck und Angst“, sagt die Kärntnerin. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht für Marlene Waschnig, gemeinsam mit Patientinnen individuelle Lösungen zu finden und sich ausreichend Zeit für die Beratung zu nehmen.