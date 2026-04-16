In der Bahnhofstraße 53 in Klagenfurt hat die Frauenärztin Susanne Miglar eine Wahlarztpraxis eröffnet. Und zwar in den Räumlichkeiten der Kassen-Frauenärztin Martina Ballon. Miglar ist in Maria Rain aufgewachsen und kehrte nach ihrem Studium in Wien und den weiteren Ausbildungen in Innsbruck, Hamburg und Salzburg wieder zurück in ihre Heimat.

„Ich habe in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet und mir Spezialgebiete angeeignet. Mir ist es wichtig, die Frauen ganzheitlich zu betreuen. Ich biete neben den normalen gynäkologischen Untersuchungen eine Kräutertherapie nach der Traditionellen Chinesischen Medizin und Akupunktur an“, schildert sie. Miglar hat sich auf Hormonersatztherapie spezialisiert: „Ich biete eine sanfte Begleitung durch die Wechseljahre und bei Zyklusstörungen an.“ Außerdem habe sie in Wien, Salzburg und in Klagenfurt in Kinderwunschinstitutionen gearbeitet und ist daher auch bei diesem Thema und bei der Schwangerenbegleitung auf dem neuesten Stand. Beide Frauenarztordinationen haben zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet.

Neuer Kassen-Frauenarzt ab Juli

Fest steht nun auch, dass es bald einen Nachfolger für die Kassenstelle der Gynäkologin Anna Vouk-Zdouc geben wird. Diese hatte in der Priesterhausgasse in Klagenfurt ihre Ordination, ist aber bereits in der Pension. Vouk-Zdouc war, als sie 2014 die Kassenordination eröffnete, die einzige weibliche Frauenärztin in Klagenfurt mit Kassenvertrag. Mittlerweile hat sich das Bild deutlich gewandelt. Immer mehr Frauen widmen sich der Gynäkologie. Die meisten Planstellen sind von Frauen besetzt.

Im Kassenreihungsverfahren war aber in diesem Fall Thomas Lipecky an erster Stelle. „Thomas Lipecky hat uns zugesagt, dass er die Planstelle von Dr. Vouk-Zdouc übernehmen wird. Wir gehen davon aus, dass er seine Ordination bis zum 1. Juli eröffnen wird“, erfährt man von der Kärntner Ärztekammer.