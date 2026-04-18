Seit fast 25 Jahren steht der in Klagenfurt geborene Schauspieler Max Müller für die ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ als Polizeihauptmeister Michi Mohr vor der Kamera. Doch der Kärntner wird künftig kürzertreten. In der neuen 26. Staffel, die aktuell produziert wird und deren Ausstrahlung voraussichtlich im heurigen Herbst startet, wird er nicht mehr so oft dabei sein wie bisher.

„Wir schweigen mehr, ich halte sie im Arm“

Bei einer Lesung seiner Kollegin Karin Thaler sprach der 61-Jährige mit der Abendzeitung München über seine traurigen Beweggründe. „Da ich nicht weiß, wie es mit meiner 87-jährigen Mama Mathilde weitergeht, drehe ich jetzt knapp ein Drittel weniger als zuvor“, verriet er. Seine Mutter lebe inzwischen in einem Heim in der Nähe von Wien und der Schauspieler möchte mehr Zeit mit ihr verbringen. Er spüre, dass sie ihn jetzt verstärkt brauchen würde. „Die verbale Kommunikation wird langsamer und weniger, wir schweigen mehr, ich halte sie mehr in meinen Armen.“

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ändere sich aber vielleicht gefühlt weniger als viele befürchten. „Es werden immer wieder Telefonate eingeblendet“, sagt Müller. Damit könne Michi Mohr immer noch ein größerer Teil der Episoden sein, ohne wirklich vor Ort dabei sein zu müssen.