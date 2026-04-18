Noch läuft die aufwendige Rettungsmission rund um den vor drei Wochen auf einer Sandbank vor der Insel Poel in der Ostsee gestrandeten nordatlantischen Buckelwal. Ausgang der (privat finanzierten) Aktion, die den „Timmy“ genannten Meeressäuger zurück in die Nordsee bringen sollte: äußerst ungewiss. Greenpeace gab ihm kaum Überlebenschancen.

Man kann und soll das Bemühen um Leben anerkennen – muss hier allerdings auch das große Ganze sehen: Tag für Tag schwimmen unzählige Meeresbewohner in Nord-, Ostsee und Atlantik dem Ende ihrer Art entgegen. Der Mensch bringt bevorzugt punktuelle Anteilnahme auf und personalisiert Leid – was die industrielle Überfischung, den gefährlichen Schiffsverkehr und die Verschmutzung der Weltmeere betrifft, wird hingegen weggeschaut.

Den mittlerweile schwer angeschlagenen Timmy quälen unter anderem Reste von Fischernetzen in seinem Maul, auch ein Haken fand sich im Tier. Nur ein trauriger Beweis dafür, welche Spezies den Lebensformen in sämtlichen Weltmeeren zusetzt.