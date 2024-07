„Entspannung - mit diesem Wort kann man die Lage im Raum Innerkrems und Kremsbrücke wohl am besten beschreiben“, sagt Walter Egger, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal. Mit einem Privathubschrauber wurde ein Mast nach Innerkrems geflogen, seitdem haben alle Haushalte wieder Strom. Und über den Lungau ist der Ort für Feuerwehren und Rotes Kreuz erreichbar, sodass die Notversorgung garantiert ist.

50 Feuerwehrleute, Privatfirmen sowie die Bevölkerung arbeiten indes in Kremsbrücke die Schäden auf. Hauptsächlich sind es Pumparbeiten, die durchgeführt werden müssen, denn noch immer dringt Grundwasser in die Keller ein und das Bachbett muss ausgebaggert werden.

Während die Schäden an den Häusern erst begutachtet werden müssen, sind jene an der Innerkremser Landesstraße offensichtlich. Auf rund zehn Kilometern wurden an mehreren Stellen Stützmauern weggerissen oder die Straße unterspült. Innerkrems und die Zufahrt zur Nockalmstraße werden mehrere Wochen von Liesertal aus nicht erreichbar sein. Auch der Kanal aus Innerkrems und die Druckrohrleitung des Kraftwerkes wurden freigespült.

Der Leiter der Straßenbauabteilung, Volker Bidmon, spricht von einer „Naturkatastrophe“ und vergleicht die Situation mit Afritz, Arriach oder Treffen. „Bei derartigem Starkregen steigt der Fluss plötzlich um drei, vier Meter, es werden vier Tonnen schwere, autogroße Steine mitgerissen“, so Bidmon. Zwölf große und viele kleine Schadstellen wurden am Dienstag beim Überflug mit einem Hubschrauber lokalisiert.

Gefährliche Arbeit

Die Zufahrt mit Baggern und Lkw zu den Schadstellen ist gefährlich. „Wir tasten uns vorsichtig voran, die Mitarbeiter der Straßenmeistereien sind ja erfahren“, so Bidmon. Wie hoch der Schaden ist und wie lange die Instandsetzungsarbeiten dauern werden, ist nicht absehbar.

Noch nicht entschieden ist, ob der Zivilschutzalarm aufgehoben wird. Für den Abend sind nämlich wieder Unwetter mit Starkregen vorhergesagt.