Die goldenen Einladungskarten brachten die Gäste nicht wie in Roald Dahls Kinderbuch in Willy Wonkas Schokoladenfabrik, sondern zur geheimen Geburtstagsparty, die Katrin Glock ihrem verstorbenen Mann Gaston zu Ehren veranstaltete.

Etwa 30 bis 40 handverlesene Personen sollen zu der Feier am Freitag nach Pörtschach gekommen sein. Anfangs wussten wohl nicht einmal die Gäste selbst, wo die Party stattfinden sollte, denn auf den Karten stand nur eine Adresse, mit Chauffeuren wurden sie schließlich zu einer Glock-Villa gebracht.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll die Frontfrau der Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, die US-Hymne via Videobotschaft gesungen haben, speziell für die amerikanischen Gäste. Danach folgte ein weiteres musikalisches Stück, eine Lobeshymne an den verstorbenen Waffenmilliardär und Erfinder der „Glock 17“. Gesungen von Podcaster und, wie es scheint, Waffennarr Tom Kaules, der mit seiner Frau angereist war.

„Gaston Glock, ein Name, der ewig bleibt, ein Vermächtnis, das die Zeit nicht vertreibt. Mit seinen Händen schuf er Schutz und Macht für die Tapferen, die Wachen, Tag und Nacht“, singt er in dem Lied, seine Stimme ist dabei elektronisch verzerrt. „Die Glock 17, ein Meisterwerk aus Stahl und Polymer, in den Händen der Helden, einer jeden Wehr. Von städtischen Straßen zu den Fronten der Welt, seine Pistolen schützen, wo immer man zählt.“

Das Lied selbst ist doch anscheinend so geheim gehalten worden, dass es bisher auch kaum jemand auf YouTube gefunden hat. Gerade einmal 2320 Aufrufe weist es am Montagvormittag auf.