Die Idee hinter dem Event „Walk The Lake“ stammt eigentlich aus dem Jahr 1997. Damals machte eine Handvoll Gastronomen und Kulturveranstalter gemeinsame Sache und riefen das Event „Silver Surfer“ ins Leben und später unter „Walk The Line“ bekannt wurde. Partytiger, Nachtschwärmer oder einfach nur Fans guter Musik gelangten mit nur einem Ticket in die angesagtesten Locations der Landeshaupstadt und kamen so in den Genuss eines exklusiven Abends.

In seiner aktuellen Auflage (am Samstag, 3. August) wird die Veranstaltung nun auf den Wörthersee verlagert und geht als „Walk The Lake“ über das Wasser. Auf gleich zwei Schiffen der Wörthersee-Schifffahrt, nämlich der MS Kärnten und der MS Klagenfurt, werden den Gästen gleich zwei schwimmende Dancefloors geboten. Während ein Schiff als Techno-Boot fungiert, bietet das andere House-Musik. Zusätzlich gibt es an Land den „Lake’s Floor“ in Pörtschach. „Wir wollen damit die Attraktivität für unsere einheimischen Kulturbegeisterten, sowie für Gäste aus Italien, Slowenien und Gästen aus den Bundesländern, steigern“, erklärt Karin Rauter von der Ballhaus-Veranstaltungsagentur.

An Board der beiden Wörtherseeschiffe werden acht internationale Größen der DJ-Szene auflegen, während der Wörthersee von Klagenfurt nach Velden und retour durchquert wird. Was die Musik angeht, sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Während auf einem Schiff hauptsächlich Techno gespielt wird, gibt es auf dem anderen hauptsächlich House-Musik zu hören“, weiß Wolfgang Michael Radda, Betreiber der Bar „Gates“ in Klagenfurt und Mitbegründer der Eventserie. Ein Umsteigen ist beispielsweise in Pörtschach oder Velden möglich. Drei Pre-Partys in den Gastronomiebetrieben der Veranstalter bereiten die Gäste auf das Hauptevent vor.