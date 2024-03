In der Gerüchteküche brodelte es schon länger, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Franz Huditz verlässt nach insgesamt zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen die Unternehmensgruppe von Martin Ramusch. „Wir haben uns im Guten getrennt, er hat in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet“, bestätigt Multi-Unternehmer Ramusch im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Huditz war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.