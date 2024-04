Saisonauftakt für die Wörthersee-Schifffahrt. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Seefahrzeuge wieder auf Fahrt und befördern erkundungsfreudige Passagiere am See. Mit neuen Designs und kreativen Ideen will Geschäftsführer Daniel Dörfler in den Sommer starten und den Tourismus im ganzen Land fördern.

Bei schönem Wetter wurde der Betrieb am Ostersonntag wieder eröffnet. Der Andrang war auch beim Osterbrunch am darauffolgenden Tag groß, erzählt Dörfler: „Bis jetzt läuft alles wie geplant. Auch wenn das Wetter am Montag nicht so mitgespielt hat, konnten wir zahlreiche Gäste am Schiff empfangen und den Betrieb aufnehmen.“ Zweimal täglich machen die Linienschiffe in der Vorsaison an insgesamt zehn Anlegestellen am Wörthersee Halt, am Metnitzstrand unter anderem um 10 und 14 Uhr. Insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Passagiere in der Vorsaison zur Stelle, im Sommer soll das Personal auf 40 Personen aufgestockt werden. Die Suche nach zusätzlichen Kräften, darunter auch Kapitäne, ist noch nicht abgeschlossen.

Ebenso verdoppelt sich die Zahl der Beförderungsschiffe in den Sommermonaten von zwei auf vier. Je 300 Personen passen auf die drei größten Schiffe. In der vergangenen Saison konnten somit mehr als 150.000 Passagiere eine Fahrt am See genießen.

Winterruhe für umfangreiche Vorbereitungen genutzt

Einige Neuerungen wurden in den Wintermonaten vorgenommen. Dazu zählt auch das Design der Schiffe. „Wir haben uns mit unseren zwei neuen Sponsoren ,Campari‘ und ,Nuii‘ dazu entschieden, die MS Kärnten und die MS Klagenfurt neu zu folieren, und zwar in den Farben Orange und Schwarz. Auch die Unterfarbe haben wir selbst neu bestrichen“, sagt Dörfler. Neu ist auch, dass kleine Arbeiten an Stegen und Schiffen bewusst in den Sommer verlagert werden. Somit bleibt das Personal beschäftigt, sollten die Schiffe aufgrund schlechter Wetterbedingungen nicht in See stechen können.

Die Eventplanungen sind ebenfalls in vollem Gange. Neben der alljährlichen Nostalgieschifffahrt im Mai stehen auch Ideen, wie etwa eine Rammstein-Fahrt vor den geplanten Klagenfurt-Konzerten im Juli, im Raum. Vor allem junge Erwachsene sollen mit einem neuen Programm angesprochen werden. Inspiration für innovative Konzepte gibt Dörfler mitunter der sommerliche After-Work-Markt am Benediktinerplatz. Stolz ist man auf das neue Online-Buchungssystem, mit dem vergünstigte Tagestickets und Eventkarten von zu Hause aus bestellt werden können.

Vorarbeiten gestartet

„Die Touristen sind sehr zufrieden. Speziell das Kombiticket wird gut angenommen“, sagt Klagenfurts Tourismuschef Helmuth Micheler. Das 45-Euro-Ticket ermöglicht eine Schifffahrt über den Wörthersee sowie den Minimundus- und Pyramidenkogel-Besuch. Auch in Velden bereitet man sich auf die Sommersaison vor. Die ersten Mieträder sind angekommen, anstehende Events werden vom Veldener Tourismus und der lokalen Gastronomie gemeinsam geplant. „Im Sommer erlebt man Velden immer anders. Die Wörthersee-Schifffahrt kommt bei unseren Gästen immer gut an, vor allem wegen der schönen Sicht auf das Schlosshotel, das Casino und die Bucht“, erklärt Tourismuschef Hannes Markowitz. Tickets für die Schifffahrt sind im Tourismusbüro und am Infocube im Ortskern erhältlich.